Trump’tan kurtarma paketi talimatı: Petrol sektörünü yüzüstü bırakmayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede ham petrol fiyatlarının tarihte ilk defa eksiye geçmesinin ardından petrol ve doğalgaz sektörüne ekonomik destek paketi oluşturulmasını istedi.

Fotoğraf: Reuters

ABD’de WTI (West Texas Intermediate) ham petrolü dün işlem tarihindeki en düşük fiyata gerileyerek ilk defa negatif fiyattan işlem görmüştü.

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‘Corona‘ tedbirleri kapsamında fabrikaların üretime ara vermesi, uçuşların durdurulması ve araç kullanımı oranlarının düşmesi gibi nedenler petrol talebini azaltmış, bunlara ek olarak da petrol üreticisi ülkelerin arzının devam etmesi fiyatların düşüşünde etkili olmuştu.

Trump, Twitter hesabındaki paylaşımında, bu düşüşün ABD’de en az etkiyle atlatılabilmesi için önlemler alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “ABD’nin büyük petrol ve doğalgaz sektörünü asla yüzüstü bırakmayacağız. Enerji bakanı ve hazine bakanına bu sektördeki önemli şirketlerin ve işlerin güvence altına alınması için ek fon sağlayacak bir plan hazırlamaları talimatını verdim.”