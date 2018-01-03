Diken

Yaramazlara biraz batar!

Trump’tan Kim’e ‘nispet’: Benim nükleer düğmem daha büyük ve çalışıyor

Share45
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 46

 

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un’un nükleer saldırı tehdidine, “Benim masamın üzerinde de nükleer düğme var. Üstelik onunkinden çok daha büyük ve güçlü, dahası çalışıyor” diye karşılık verdi.

Kim Jong Un yeni yıl konuşmasında ‘nükleer düğme’nin her zaman masasında olduğunu ve nükleer silahlarının tüm ABD’ye erişebileceğini belirterek, “Bu salt bir tehdit değil, gerçek” demişti.

Reklam

Trump bu açıklamanın üzerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şöyle yazdı: “Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Nükleer Düğme’nin her zaman masasının üstünde olduğunu belirtti. Tükenmiş ve açlıkla boğuşan rejiminden biri kendisine bende de bir Nükleer Düğme bulunduğunu söylesin, ama onunkinden çok daha büyük ve güçlü bir düğme, ayrıca benim Düğmem çalışıyor.”

Pyongyang’dan Trump’a: ABD savaşı tercih ederse korkunç bir saldırıyla karşılaşacak

Beyaz Saray: Yeni füze denemesi yapan Kuzey Kore ile savaş ihtimali artıyor


Share45
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 46

SON HABERLER

Nevin Yıldırım davası: Tutukluluğa devam kararı

Kendisine silah zoruyla tecavüz ettiğini söylediği adamı öldürmesinin ardından müebbet cezası alan Nevin Yıldırım adlı kadın bir kez daha hakim karşısına çıktı, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...