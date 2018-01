Trump’tan Kim’e ‘nispet’: Benim nükleer düğmem daha büyük ve çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un’un nükleer saldırı tehdidine, “Benim masamın üzerinde de nükleer düğme var. Üstelik onunkinden çok daha büyük ve güçlü, dahası çalışıyor” diye karşılık verdi.

Kim Jong Un yeni yıl konuşmasında ‘nükleer düğme’nin her zaman masasında olduğunu ve nükleer silahlarının tüm ABD’ye erişebileceğini belirterek, “Bu salt bir tehdit değil, gerçek” demişti.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Ocak 2018