Trump’tan İsrail’e destek mesajı: 20 Ocak’tan sonra işler farklı olacak

20 Ocak’ta ABD başkanlık koltuğunu devralacak Donald Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin İsrail’in yerleşim faaliyetleriyle ilgili kararına tepki gösterdi.

Trump, yazdığı yorumlarla dikkat çektiği Twitter’daki kişisel hesabında, Birleşmiş Milletler’e hitaben, “20 Ocak’tan sonra işler farklı olacak” dedi.

As to the U.N., things will be different after Jan. 20th.

