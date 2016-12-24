Trump’tan İsrail’e destek mesajı: 20 Ocak’tan sonra işler farklı olacak

20 Ocak’ta ABD başkanlık koltuğunu devralacak Donald Trump, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin İsrail’in yerleşim faaliyetleriyle ilgili kararına tepki gösterdi.

Trump, yazdığı yorumlarla dikkat çektiği Twitter’daki kişisel hesabında, Birleşmiş Milletler’e hitaben, “20 Ocak’tan sonra işler farklı olacak” dedi.

As to the U.N., things will be different after Jan. 20th. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2016

Ne olmuştu?

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 23 Aralık’ta İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında yasadışı tüm yerleşim faaliyetlerini ‘derhal ve tamamen’ durdurmasına ilişkin karar tasarısını onaylamıştı.

Mısır, karar öncesinde, Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi’nin Donald Trump ile görüşmesinin ardından oylamanın ertelenmesi talebinde bulunmuştu. Trump, karar tasarısının İsrailliler açısından adil olmadığı gerekçesiyle Obama yönetimini, karar tasarısını veto etmeye çağırmıştı. Mısır’ın bu hamlesi üzerine, Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal BMGK’ya taşınan karar tasarısı yeniden oylamaya sunmuştu.

Obama yönetimindeki ABD bu konuda ilk kez çekimser oy kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tasarıyı ‘utanç verici’ olarak nitelemiş, “İsrail bu hükümlere bağlı kalmayacak” demişti. ABD’yi ‘arkadan iş çevirmekle’ suçlayan Netanyahu, Trump’la çalışmayı ‘dört gözle beklediğini’ belirtmişti.