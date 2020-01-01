Trump’tan İran’a tehdit: Bize yapılacak bir saldırıdan sizi sorumlu tutacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Irak’taki herhangi bir Amerikan tesisine yapılacak saldırıdan İran’ı sorumlu tutacağını kaydederek bunun bir ‘uyarı değil tehdit olduğunu’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

ABD ordusu, Irak askeri üssüne yapılan roket saldırısında ABD’li bir sivilin öldürülmesine tepki olarak, İran destekli Kataib Hizbullah militan grubuna karşı pazar günü Irak’ta ve Suriye’de hava saldırıları düzenlemişti. ABD saldırısını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi de Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmış ve elçiliği basma girişiminde bulunmuştu.

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İran’ı hedef alan Trump, Twitter’da şu mesajı paylaştı: “[Irak’taki] herhangi bir tesisimizde herhangi bir can kaybından, yaralanmadan veya zarardan tamamen İran sorumlu tutulacaktır. O durumda çok büyük bir bedel ödeyecekler. Bu bir uyarı değil, tehdittir.”



