Trump’tan İran’a karşı İsrail’e tam destek: Netanyahu yüzde 100 haklı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun İran’ın gizlice nükleer silah üretttiği ve test ettiği yönündeki iddialarına destek verdi.

Konuyla ilgili soruyu yanıtlayan Trump, İsrail Başbakanı’nın İran konusundaki açıklamalarının yüzde 100 haklı olduğunu söyledi. Netanyahu’nun açıklamalarının bir bölümünü izleyebildiğini belirten Trump, İran’ın davranışının kabul edilemez bir durum olduğunu söyledi.

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Barack Obama yönetimi zamanında imzalanan nükleer anlaşmadan ABD’yi çekip çekmeyeceği konusuna açıklık kazandırmayan Trump, anlaşmadan çekilme durumunda, ABD’nin ve uluslararası toplumun çıkarlarını kollayan gerçek bir anlaşma yapılabileceğini söyledi.

Trump, İran anlaşmasından çekilmenin Kuzey Kore’ye yanlış bir mesaj gönderebileceği olasılığı ile ilgili bir soruya da “Bence doğru mesaj gönderir. Biliyorsunuz anlaşmanın süresi yedi yıl ve sonrasında İran nükleer silah üretmede serbest olacak” karşılığını verdi.