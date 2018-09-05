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Yaramazlara biraz batar!

Trump’tan İdlib açıklaması: Katliam olursa ABD çok kızar

ABD Başkanı Donald Trump, “İdlib’de katliam olursa ABD çok kızar” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Trump Suriye’nin İdlib kentinde olası bir askeri operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Beyaz Saray’da İdlib konusunda bir soruya yanıt veren Trump, “Bu çok üzücü bir durum. Sonuçta onların temkinli ve dikkatli olacağını düşünüyorum. Eğer bir katliam olursa dünya buna çok kızacaktır, ABD de çok kızar” dedi.

Suriye ordusu, Rusya ve İran’ın desteğiyle önümüzdeki günlerde cihatçı grupların elindeki son vilayet olan İdlib’i almak için operasyon başlatmaya hazırlanıyor.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre bölgede bulunan 2.5 milyon sivilin güvenliğiyle ilgili endişeler 7 Eylül’de Tahran’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İdlib tarafından masaya yatırılacak.

Son olarak, ABD’nin Ankara maslahatgüzarı “Türkiye ile İdlib konusunda aynı endişelere sahibiz” diye konuşmuştu.

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