Trump’tan Gülen açıklaması: İade gündemimizde yok

ABD Başkanı Donald Trump, “Fethullah Gülen’in iadesi gündemimizde yok” dedi.

Amerikan NBC televizyonu, Beyaz Saray’ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı yatıştırıp Suudi Arabistan yönetimi üzerindeki baskıyı azaltmak için Gülen’i ülkeden göndermenin yolunu aradığını duyurmuştu.

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Reuters’ın haberine göre Trump bu iddiayı yalanladı.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı da Beyaz Saray’ın Fethullah Gülen’in iadesiyle ilgili herhangi bir görüşme yapmadığını açıklamıştı.

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NBC haberinde ABD yönetiminin geçen ay Gülen’in yasal yollarla ülkeden gönderilmesinin mümkün olup olmadığı konusunda federal emniyet birimlerine danıştığı belirtilmişti.

Buna göre, Beyaz Saray, Adalet Bakanlığı’na ve FBI’a Gülen’in dosyasının yeniden açılması için talimat vermiş, İç Güvenlik Bakanlığı’ndan da Gülen’in yasal durumuyla ilgili bilgi talep etmiş.