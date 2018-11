Trump’tan göze göz: Soruşturmaya soruşturmaya karşılık veririz

ABD’de düzenlenen ara seçimlerde Demokrat Parti’nin Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde etmesi sonrası ABD’nin Cumhuriyetçi Başkanı Donal Trump’tan ilk çıkış geldi. Trump, Demokrat Partili vekillerin kendisi ve yönetimi için soruşturma başlatması halinde, Senato’da çoğunlu koruyan Cumhuriyetçilerin de Demokratlar hakkında soruşturma başlatmaktan çekinmeyeceğini söyledi.

Bugün açıklanan seçim sonuçlarına göre, Demokrat Parti, sekiz senenin ardından ABD Kongresi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirdi. Ancak Cumhuriyetçi Parti de 100 sandalyeli Senato’da 50 sandalyeye ulaştı. ABD’deki sistem gereği Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Senato Başkanı sayılması nedeniyle Cumhuriyetçiler çoğunluğu garantilemiş oldu.

Söz konusu netice, Demokratların üstünlük sağladığı Temsilciler Meclisi’nin Trump’ın aleyhinde soruşturma başlatabileceği anlamına da geliyor.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Daimi Seçilmiş Komitesi üyesi Demokrat Partili Eric Swalwell, Trump’ın açıklaması öncesi, Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratların Ocak 2019’da görevi devralmalarıyla beraber Trump hakkında soruşturma açacaklarını söylemişti. Swalwell “Cumhuriyetçilerin yapmak istemedikleri soruşturmaları yürüteceğiz. Rus soruşturmalarındaki boşlukları dolduracağız” demişti. Swalwell söz konusu programda, hem Rusya’nın Trump lehine başkanlık seçimlerine müdehale ettiği iddialarını işaret etmiş hem de Trump hakkındaki yolsuzluk dosyalarının üzerine gidileceğinin sinyalini vermişti.

If the Democrats think they are going to waste Taxpayer Money investigating us at the House level, then we will likewise be forced to consider investigating them for all of the leaks of Classified Information, and much else, at the Senate level. Two can play that game!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2018