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Yaramazlara biraz batar!

Trump’tan Golan mesajı: İsrail’in egemenliğini tanımanın zamanı geldi

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından “52 yılın ardından ABD için İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Trump daha önce Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ile büyük tepki çekmişti.

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Golan Tepeleri’ni 1967’de işgal eden İsrail, 1981 yılında meclisten geçirdiği bir kanunla bu toprakları ilhak ettiğini ilan etse de uluslararası toplum halen bu toprakların işgal altında olduğunu kabul ediyor.

İsrail, yüz binlerce Filistinliyi zorunlu göçe tabi tutmuş, 1967’de Filistin topraklarındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’ü ve Suriye’ye ait olan Golan Tepeleri ile Mısır’ın Sina Yarımadası’nı işgal etmişti.

İsrail, 1979’da Mısır ile yapılan Camp David Barış Antlaşması sonrası Sina Yarımadası’ndan çekilse de Golan Tepeleri ile Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ten çekilmemiş, 1980’de çıkardığı yasa ile Kudüs’ü, doğusu ve batısıyla birleşik başkent ilan etmişti.

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Kudüs kararı

Trump Kudüs kararını imzalarken. (Fotoğraf: Reuters)

ABD Başkanı Donald Trump ‘Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve ABD büyükelçiliklerinin Kudüs’e taşınma’ emrini Aralık 2017’de vermişti.

Karar sonrası uluslararası toplum büyük tepki göstermişti.

Trump uluslararası hukuku çiğnemek, Filistin’deki barış sürecini baltalamak ve bölgede kaosu tetiklemekle suçlanıyor.

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