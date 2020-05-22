Trump’tan eyalet valilerine: Daha çok duaya ihtiyacımız var, ibadethaneleri açın

ABD Başkanı Donald Trump, eyalet valilerinden Covid-19 önlemleri çerçevesinde ibadethanelerin açılmasına izin vermelerini, aksi halde kendi yetkilerini kullanacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Trump, Beyaz Saray’daki basın açıklamasında şöyle konuştu: “Talimatım çerçevesinde Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, dini topluluklara yönelik bir rehber yayınlıyor. Ben bugün kiliseleri, sinagogları, camileri ve ibadethaneleri, ‘temel hizmet veren yerler’ olarak nitelendiriyorum. Valileri ibadethanelerin açılmasına hemen izin vermeye davet ediyorum.”

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İbadethanelerin toplumu bir arada tuttuğunu söyleyen Trump, “İmamlar, rahipler ve Yahudi din adamları cemaatlerinin güvende olduklarından emin olacak.” dedi.

Trump, valilerin ibadethanelerin açılmasına bu hafta sonu izin vermemeleri durumunda ‘kendi yetkisini kullanacağını’ belirterek, “Amerika’da daha az değil daha çok duaya ihtiyacımız var” diye konuştu.