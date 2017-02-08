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Yaramazlara biraz batar!

Trump’tan eyalet senatörünü şikayet eden şerife: İsim ver, kariyerini bitirelim

 

ABD Başkanı Donald Trump, 12 şerifi Beyaz Saray’da ağırladığı görüşmede, bir eyalet senatörünü kariyerini bitirmekle tehdit etti.

Fotoğraflar: Reuters

Trump, çoğu kendisini destekleyen 12 şerifi, fikir alışverişinde bulunmak üzere Beyaz Saray’a çağırmıştı. Görüşmede, göçmenlerle ilgili konular, hapishanelerin durumu ve federal hükümetin yerel güvenlik güçlerine askeri teçhizat vermesi hakkında konuşulacağı açıklanmıştı.

Independent’ın haberine göre Teksas eyaletinden şerif Harold Eavenson, şüphelilerin malvarlığına mahkeme kararının ardından el koyulmasına yönelik bir yasa tasarısını eleştirdi.

‘Adını vermek ister misin?’

Şerif, polisin şüpheli gördüğü kişilerin malvarlıklarına hüküm giymelerine bakılmaksızın el konmasına olanak veren yasayı savunurken bir eyalet senatörünün söz konusu yasayı değiştiren bir tasarı sunduğunu belirtti.

İlk tepkisini “Buna inanabiliyor musun” diye veren Trump, söz konusu senatörü ‘şerif üzerinden’ tehdit etti: “Eyalet senatörü kim? Adını vermek ister misin? Kariyerini bitiririz.”

Salondakiler bu yorumu karşısında kahkaha atarken ABD başkanı ise ‘istifini bozmadı.’

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Aynı görüşmede Trump, yargı engeline takılan çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu yedi ülke vatandaşlarına ABD’ye giriş yasağını tekrar yürürlüğe sokmak için mahkemeye başvuracağını da belirtti.

“Birçok insan benim gibi düşünüyor, inan bana” diyen ABD başkanı, “Eğer bu insanlar eylem yapsaydı, gerçek bir eylem görürdünüz. Ama sınırlarımızın ve ülkemizin güvenliğini görmek istiyorlar” diye konuştu.

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