Trump’tan Erdoğan’a ‘Serkan Gölge’ teşekkürü

ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam saatlerinde üç yıldır tutulduğu cezaevinden serbest bırakılan ABD vatandaşı ve NASA görevlisi Serkan Gölge için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘yardımlarından dolayı’ teşekkür etti. Trump açıklamasında, Gölge için ‘ister mahkum, ister rehine deyin’ ifadesinde bulundu.

Serkan Gölge. Fotoğraf: Twitter

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Trump, Türkiye’de ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla tutuklu kalan Gölge’nin ‘cezaevinden tahliye edilerek ev hapsine alındığını, yakın zamanda da Amerika’ya gönderileceğini’ söyledi.

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Beyaz Saray’da gazetecilere açıklama yapan Trump, Gölge’nin durumu hakkında şunları söyledi: “Türkiye’nin az önce geri istediğimiz bir mahkumu serbest bıraktığını öğrendim. Az önce cezaevinden ev hapsine gönderildiğini öğrendim. Oradan da yakın bir zamanda Amerika’ya verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yardımı için teşekkür etmek istiyorum. Bu harika oldu. İster mahkum, ister rehine deyin, serbest bırakılan bu kişi şu anda ev hapsinde. Yakın bir zamanda Amerika’ya gönderilecek olması iyi bir haber.”

Trump'tan Serkan Gölge açıklaması:



"Az önce cezaevinden ev hapsine gönderildiğini öğrendim. Oradan da yakın bir zamanda Amerika'ya verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardımı için teşekkür etmek istiyorum."https://t.co/tHncDCuWdF pic.twitter.com/ggLz67gk4e — Amerika'nın Sesi (@VOATurkish) May 30, 2019

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, dün gece yaptığı açıklamada Gölge’nin serbest bırakıldığı bilgisini paylaşmış, Serkan Gölge davasını yakından takip etmeye devam edeceklerini belirterek, Amerikan diplomatik misyonlarının da Türkiye’deki tutuklu diğer yerel çalışanlarına gerekli desteği sağlanacağını söylemişti.