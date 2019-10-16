Trump’tan Erdoğan’a 9 Ekim tarihli mektup: Kabadayılık yapma, aptal olma

ABD Başkan Donald Trump’ın, Barış Pınarı Harekatı’nın başladığı 9 Ekim’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, operasyon hakkında mektup gönderdiği ortaya çıktı. Mektupta Trump’ın Erdoğan’a “Kabadayılık yapma, aptal olma” dediği bildiriliyor.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre mektubuna “Gel anlaşalım” diyerek başlayan Trump, şöyle devam etti: “Sen binlerce kişinin katledilmesinden, ben de Türkiye ekonomisinin yok edilmesinden sorumlu olmak istemem, ki bunu yaparım. Size zaten Rahip (Andrew) Brunson konusunda küçük bir emsal vermiştim.”

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Trump, mektubunda şunları ifade etti: “Sorunlarının bazılarını çözmek için çok çaba sarf ettim. Harika bir anlaşma yapabilirsin. (DSG Komutanı) General Mazlum (Kobani) seninle müzakere etmeye ve daha önce hiç vermedikleri tavizleri vermeye hazır. Onun bana yolladığı, daha yeni elime ulaşan mektubunun bir kopyasını da gizli olarak (bu mektuba) iliştiriyorum.

Eğer bu işi doğru ve insani şekilde çözersen tarih sana olumlu bakacak. (Ama) Eğer iyi şeyler olmazsa sana sonsuza kadar şeytan gibi bakacak. Kabadayılık yapma, aptal olma. Sizi daha sonra arayacağım.”