Trump’tan DSÖ’ye fon tehdidi: 30 günde gereken adımları atmazsanız keseriz

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 30 gün içinde ‘gereken adımları atmaması‘ halinde kendilerine sağladıkları fonu kalıcı olarak donduracaklarını duyurdu.

Trump 14 Nisan’da DSÖ’yü Çin’in corona virüsü salgınıyla ilgili ‘dezenformasyonunu’ yaymakla suçlayarak geçen ay ABD’nin örgüte sağladığı fonu askıya almıştı. DSÖ suçlamaları reddederken Çin de yürüttükleri çalışmaların şeffaf ve açık olduğunu belirtmişti.

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ABD’nin, DSÖ’nün salgınla mücadelesi ve örgütün Çin ile ilişkilerini incelediğini belirten Trump, bu araştırma sonucunda bir dizi sonuca vardıklarını belirtti.

DSÖ’nün 30 Aralık 2019 tarihinden itibaren Çin basınındaki haberlere de dayanarak virüs konusunda kesinlikle bilgi sahibi olduğuna değinen Trump “31 Aralık’ta Tayvanlı yetkililer, DSÖ ile virüsün insandan insana bulaştığına dair iletişime geçti. Ancak DSÖ bu kritik bilgiyi dünyanın geri kalanıyla paylaşmamayı tercih etti. Belki de bunun siyasi nedenleri vardı” diye konuştu.

Trump “Bu durumda DSÖ’ye üyeliğimizi gözden geçireceğimizi bildirmek, ABD başkanı olarak benim görevim” dedi.