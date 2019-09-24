Trump’tan BM’de ulus devlet ve milliyetçiliği kucaklama çağrısı

Birleşmiş milletler (BM) Genel Kurulu’nda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, küreselleşmeyi reddetme ve milliyetçiliği kucaklama çağrısı yaptı.

Fotoğraf: Reuters

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre Trump, şöyle dedi: “Akıllı liderler ön sıraya kendi halkları ve ülkelerini koyar. Özgür dünya ulusal temellerini kucaklamalı. Onları silmemeli ya da yerini değiştirmemeli. Gelecek küreselcilere ait değil, vatanseverlere ait.”

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Ulus devletlerin güçlenmesi gerektiği mesajını veren Trump, şöyle devam etti: “Salonda temsil edilen her ülkenin kültürü ve tarihi korunmayı hak ediyor. Bu büyük muhteşem gezegene baktığımızda eğer özgürlük, demokrasi istiyorsanız egemenliğinize sarılın, barış istiyorsanız ülkenizi sevin.”

Çin ile ticaret savaşına da değinen Trump, Çin’in 2001’de Dünya Ticaret Örgütü’ne kabul edildiğinde dönemin liderlerinin Çin’in normalleşmesini umduklarını kaydetti ancak 20 yıl sonra bu umudun boşa çıktığını söyledi. Çin’in piyasaları manipüle etmeye, teknoloji ve fikri mülkiyet hırsızlığına giriştiğini kaydeden Trump, bunların kabul edildiği günlerin sona erdiğini söyledi.

Trump, Hong Kong’daki durumu da yakından izlediklerini belirtti.

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İran’ın nükleer silah ve balistik füze üretimine asla izin verilmeyeceğini söyleyen Trump, uygulanan ekonomik yaptırımların ardından İran rejiminin şiddetini arttırdığını, Suudi Arabistan’daki petrol tesislerine düzenlenen saldırıların da bunun ardından geldiğini hatırlattı.

İran’a karşı harekete geçmenin tüm ülkelerin görevi olduğunu söyleyen Trump, “İran’ın tehditkar tavrı devam ettikçe yaptırımlar kalkmayacak ve artacak” dedi.