Diken

Yaramazlara biraz batar!

Trump’tan Beyaz Saray’ı ziyaret eden Trudeau’ya ‘dostluk eli’

ABD Başkanı Donald Trump, sınıra duvar örme vaadine Meksika vatandaşlarına vizeyi kaldırarak ‘yanıt veren’ Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yu Beyaz Saray’da kabul etti. (Reuters/Kevin Lamarque)

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...