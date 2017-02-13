Trump’tan Beyaz Saray’ı ziyaret eden Trudeau’ya ‘dostluk eli’

ABD Başkanı Donald Trump, sınıra duvar örme vaadine Meksika vatandaşlarına vizeyi kaldırarak ‘yanıt veren’ Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yu Beyaz Saray’da kabul etti. (Reuters/Kevin Lamarque)
Yaramazlara biraz batar!
Dünyanın haber fotoğrafçılığı alanında en prestijli ödülü olarak kabul edilen ‘World Press’ fotoğraf ödülleri belirlendi.
Sağlık Bakanlığı, son yedi yılda 1 milyon 891 bin 170 kişinin sigarayı bırakmak için polikliniklere müracaat ettiğini açıkladı.
MHP’de ‘Hayır’ oyu vereceğini açıkladıktan sonra Yusuf Halaçoğlu ve Sinan Oğan ile birlikte ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilen Isparta milletvekili Nuri Okutan ve Balıkesir milletvekili İsmail Ok, birer açıklama yaptı.
Darbe girişimi öncesinde emniyet ve yargı operasyonlarını önceden duyurmasıyla bilinen Twitter hesabı ‘fuatavni’ olduğu iddia edilen gazeteci Said Sefa hakkında ‘darbeye teşebbüs ve silahlı örgüt yöneticiliği’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis talep edildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Selin Sayek Böke, iktidar ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın referandumda başkanlık sistemine karşı olanları ‘terör’le anmasına tepki göstererek, ‘zorbalıkla’ ‘Hayır’ kampanyasının engellenmeye çalışıldığını söyledi.