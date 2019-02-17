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Yaramazlara biraz batar!

Trump’tan Avrupa’ya: 800 IŞİD militanını alın yoksa serbest bırakırız

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine eğer Suriye’de yakaladıkları Avrupa kökenli 800 IŞİD militanını alıp yargılamazlarsa hepsini serbest bırakma uyarısında bulundu.

IŞİD’in elinde bulunan son yarım kilometrekarelik alandan temizlendiğini açıklanması beklenen Trump bu sabah Twitter’dan şöyle yazdı: “İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerimizden Suriye’de yakaladığımız 800 IŞİD militanını teslim alıp yargılamasını istiyoruz. IŞİD çökmek üzere. Hoş olmayan diğer alternatif ise onları serbest bırakmak zorunda kalmak.”

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​IŞİD’li teröristlerin Avrupa’ya geçmesini görmek istemediklerini de belirten Trump, “Çok şey yaptık, çok para harcadık. Artık başkalarının da adım atıp yapabildikleri işi yapma zamanı. IŞİD’in yüzde 100 yenilmesinden sonra çekiliyoruz” dedi.

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