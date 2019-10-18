Trump’tan anlaşma yorumu: Biraz kavga etmeleri gerekiyordu, sonra ayırdım

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes anlaşmasının ardından YPG ve Türkiye için “Biraz kavga etmeleri gerekiyordu, sonra ayırdım” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Dün (17 Ekim) Ankara ile Washington Barış Pınarı Harekatı’nın beş gün süreyle durdurulması konusunda anlaşmıştı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, anlaşma gereği YPG’nin ‘güvenli bölge’den 120 saat içinde çekileceğini, Türkiye’ye yeni yaptırım uygulanmayacağını, halihazırdaki yaptırımların da kaldırılacağını açıklamıştı.

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Türkiye’nin YPG’ye düzenlediği operasyonu ‘okul bahçesinde kavga eden iki çocuğa’ benzeten Trump, “Ben biraz kavga etmeleri gerekiyor dedim. Okul bahçesindeki iki çocuk gibi kavga etmelerine izin vereceksiniz, sonra da ayıracaksınız. Birkaç gün kavga ettiler ve hayli şiddetliydi” diye konuştu.

Trump: Kürtler biraz geri çekilecek

Trump bu süreçte ‘tek bir damla Amerikan kanının akmadığını’ söyledi ve “Biz oraya gittik ve bir ara vermelerini istedik. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan müthişti. Erdoğan tam bir beyefendi gibi davrandı ve durumu anladı. Kürtler de müthişti. Biraz geri çekilecekler” dedi.

Trump IŞİD’lilerin kilit altında tutulmaya devam edeceğini ve IŞİD’le mücadelenin süreceğini belirterek Türkiye’nin de buna hazır olduğunu kaydetti.