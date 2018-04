Trump’tan Ankara’ya rahip çıkışı: O casus ise ben daha çok casusum, zulme uğruyor

ABD Başkanı Donald Trump, İzmir’de casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD’li rahip Andrew Brunson için, “Ona casus diyorlar. Ben ondan daha çok casusum” dedi.

İzmir’de 17 ay önce tutuklanan Brunson’ın ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ ve casusluk suçlamasıyla 35 yıla kadar hapsi isteniyor. Brunson’ın tutukluluğu Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik sıkıntılar zincirinin önemli bir halkası.

Pastor Andrew Brunson, a fine gentleman and Christian leader in the United States, is on trial and being persecuted in Turkey for no reason. They call him a Spy, but I am more a Spy than he is. Hopefully he will be allowed to come home to his beautiful family where he belongs!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Nisan 2018