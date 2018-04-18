Diken

Yaramazlara biraz batar!

Trump’tan Ankara’ya rahip çıkışı: O casus ise ben daha çok casusum, zulme uğruyor

Share13
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 13

 

ABD Başkanı Donald Trump, İzmir’de casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD’li rahip Andrew Brunson için, “Ona casus diyorlar. Ben ondan daha çok casusum” dedi.

Fotoğraf: Reuters

İzmir’de 17 ay önce tutuklanan Brunson’ın ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ ve casusluk suçlamasıyla 35 yıla kadar hapsi isteniyor. Brunson’ın tutukluluğu Türkiye ile ABD arasındaki diplomatik sıkıntılar zincirinin önemli bir halkası.

Reklam

Trump’ın mesajı öyle: “Amerika’da iyi bir beyefendi ve Hrıstiyan lider olan rahip Brunson sebepsiz şekilde Türkiye’de yargı önünde ve zulme uğruyor. Ona casus diyorlar, ben ondan daha fazla casusum. Umuyorum ki ait olduğu evine ve güzel ailesine dönmesine izin verilecek.”

‘FETÖ, inancıma hakaret’ dedi: ABD’li rahibin tutukluluğuna devam

WSJ başyazısından: Türkiye, Brunson’ı ABD ile gerilimde rehin olarak tutuyor

ABD’li senatörlerden başvuru: Brunson davasını izlemek istiyorlar

ABD’li rahip Brunson’un iddianamesinden: Gayri nizami harp elemanı gibi hareket etti

İddianame kabul edildi: ABD’li rahip Brunson 35 yılla yargılanacak

Rahip Brunson’ın iddianamesi hazırlandı: İki suçlamayla 35 yıla kadar hapis talebi

Pastör Brunson’ın ABD’deki kilisesinden Erdoğan’a çağrı: Suçsuz, serbest bırakın

Bu söz ABD Kongresi’nde söylendi: Erdoğan ‘papaz’ için fidye istiyor

ABD: Çavuşoğlu-Tillerson görüşmesinde tutuklu papazın durumu konuşuldu

ABD, Erdoğan’ın takas önerisini ‘hayal bile edemedi’

Trump’ın iadesini istediği tutuklu Protestan papaza bir tutuklama daha

Trump, Erdoğan’dan ‘FETÖ’den tutuklu papazın serbest bırakılmasını istemiş

Protestan papaz, gizli tanık ifadesiyle ‘FETÖ’den tutuklandı

Share13
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 13

SON HABERLER

Bakan Zeybekci seçime onay verdi: Ekonomik açıdan olumlu bir adım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısına Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’den yanıt geldi. Zeybekci, “Yeni sistemi kurup Türkiye’nin gelecekle ilgili o uzun yolculuğa çıkması lazım. Öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik anlamında ekonomik olarak olumlu bir adım” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...