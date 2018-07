Trump’tan açık çağrı: Rahip Brunson rehin tutuluyor, Erdoğan bir şeyler yapmalı

ABD Başkanı Donald Trump, İzmir’de tutuklu rahip Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından eşi Norine Lyn Brunson’la gözaltına alınan rahip, 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Norine Lyn Brunson ise serbest bırakılmıştı.

Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası isteniyor.

ABD’nin serbest bırakılmasını istediği Brunson hakkında dün yapılan duruşmada tahliye kararı çıkmamıştı. Bu gelişmenin ardından ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a açık çağrıda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump gece yarısı Twitter üzerinden, Erdoğan’ın hesabını da ‘mention’layarak yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Amerikalı saygıdeğer rahip Brunson’ın cezaevinden salıverilmemesi Türkiye için tam bir utanç. Çok uzun zamandır rehine olarak tutuluyor. Erdoğan bu harika hristiyan eş ve babanın serbest kalması için bir şeyler yapmalı. O yanlış hiçbir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var!”

A total disgrace that Turkey will not release a respected U.S. Pastor, Andrew Brunson, from prison. He has been held hostage far too long. @RT_Erdogan should do something to free this wonderful Christian husband & father. He has done nothing wrong, and his family needs him!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 Temmuz 2018