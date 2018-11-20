Trump’la tartışan CNN muhabirine kartı iade edildi, Beyaz Saray kuralları değiştirdi

ABD Başkanı Donald Trump ile tartışan CNN’in kıdemli Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta’ya akreditasyon kartı iade edildi ancak yönetimden uyarı geldi.

ABD başkanı, ülkedeki ara seçimlere ilişkin 7 Kasım’da düzenlenen basın toplantısında kendisine soru yönelten CNN muhabirini canlı yayında terslemişti.

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Beyaz Saray görevlisi muhabirin elinden mikrofonu alırken Acosta’nın giriş kartı da iptal edilmişti. CNN’nin açtığı davada ilk olarak giriş kartı gazeteciye iade edilmişti.

Kart iade; dava geri çekildi

Beyaz Saray, gazeteciye mahkeme kararının ardından akreditasyon kartını geçici olarak iade etti.

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CNN de bu gelişme üzerine davayı geri çektiğini açıkladı. CNN, davaya gerek kalmadığını belirterek ‘Beyaz Saray’a ilişkin haberleri aktarmayı sürdürmeyi sabırsızlıkla beklediklerini’ bildirdi.

Uyarı üstüne uyarı

Beyaz Saray kartı iade etmesine etti ancak bir dizi de kural koymayı ihmal etmedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders imzalı bir mektup Acosta’ya gönderildi. Mektupta kurallara uyulmaması durumunda giriş kartının iptalinin yeniden gündeme gelebileceği dile getirildi.

Sanders imzalı mektupta, muhabirlere yalnızca bir soru izni verileceği aktarıldı. Bu soruya izin verilmesi de başkanın ya da Beyaz Saray yetkililerinin takdirine bırakıldı.

Eğer ikinci bir soru sorulmak isteniyorsa buna da Trump karar verecek.

Ayrıca Beyaz Saray, gazetecilerden nezaket beklediklerini, uyulmaması durumunda Trump’ın toplantıyı terk edebileceğini vurguladı.