Trump’ın yaptırımları kaldırması sonrası dolar/TL 5.72’ye geriledi

CNN International’ın internet sitesi için analiz kaleme alan Nathan Hodge, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye konusundaki 10 maddelik mutabakat metnini yorumlarken, ‘ABD’nin bu işte en çok zarar gören, kaybeden taraf olduğunu’ savundu.