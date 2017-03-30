Trump’ın ‘vize kısıtlaması’nı durduran karar uzatıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın altı Müslüman ülkeden gelenlere koyduğu ‘vize kısıtlaması’nın yürütmesini durduran federal yargıç, kararını uzattı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu yedi ülke vatandaşlarının ABD’ye üç ay boyunca girmesini yasaklayan ilk kararnamesi federal temyiz mahkemesine takılmıştı. Daha sonra ilkine göre daha ‘yumuşak’ olduğu belirtilen bir vize yasağı yürürlüğe konmuş ancak o da Hawaii’de bir federal yargıç tarafından durdurulmuştu.

Hawaii eyaletindeki bölge yargıcı Derrik Watson geçici olarak verdiği durdurma kararını Trump yönetimine açtığı ve anayasaya aykırı din ayrımı suçlamasına dayandırdığı dava için ön ihtiyati tedbir kararına çevirdi.

Buna gerekçe olarak eyalet üniversitelerinin öğrenci ve öğretim üyesi bulmakta zorluk yaşayacakları ve dolayısıyla Hawaii ekonomisinin olumsuz etkileneceği gösterildi.

Yazılı açıklama yapan yargıç Watson, “Mahkeme bir köşeye sinip pencerelerini kapatıp gördüğü şeyleri görmemiş gibi yapacak değildir” dedi.