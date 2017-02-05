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Yaramazlara biraz batar!

Trump’ın ‘vize kısıtlaması’nı askıya alan karara yaptığı itiraza mahkemeden ret

 

ABD temyiz mahkemesi, yedi ülke vatandaşına getirilen vize kısıtlamasını askıya alan mahkeme kararının iptalini isteyen ABD Başkanı Donald Trump’ın başvurusunu reddetti.

Fotoğraf: Reuters

Trump söz konusu kararnameyi 25 Ocak’ta imzalamıştı. İran, Somali, Sudan, Irak, Libya, Suriye ve Yemen vatandaşlarına yönelik kararın yürürlüğe girmesiyle beraber New York John F. Kennedy Havaalanı’nda iki Iraklı gözaltına alınmıştı. Bunun üzerine ülke çapındaki uluslararası havaalanlarında Trump karşıtı protestolar düzenlenmişti.

New York’ta bir federal mahkeme Trump’ın kararnamesini geçici olarak askıya almıştı.

Son olarak federal yargıç James Robart, söz konusu kararnamenin geçici olarak durdurulmasına hükmetmişti.

Hakime ‘sözde’ yakıştırması yapan Trump, “Bir ülke, özellikle güvenlik nedeniyle, kimlerin girip kimlerin çıkabileceğine karar veremediğinde bu büyük bir sorundur!” demiş, kararın iptali için temyiz mahkemesine başvurmuştu.

60 bin kişinin vizesi iptal edilmişti

ABD dışişleri bakanlığı, Trump’ın vize yasağıyla ilgili olarak yaklaşık 60 bin kişinin vizesinin iptal edildiğini açıklamıştı. Vize yasağının ülke genelinde durdurulmasının ardından iptal edilen vizelerin akıbeti belirsiz.

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