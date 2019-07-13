Trump’ın uçağındaki senatör: Türkiye’ye yaptırımlar olacak

ABD Başkanı Donald Trump ile dün başkanlık uçağı Air Force One’da bulunan Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson, S-400 alımının ‘Türkiye için hiç iyi olmayacağını’ söyledi.

Fotoğraf: Twitter

ABD yönetimi Ankara’nın Rus yapımı S-400 füzelerini teslim alması halinde, Türkiye’ye yaptırım uygulamayı ve F-35 savaş uçağı programından çıkarmayı planlıyor. Olası yaptırımların arasında Türkiye’nin ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamına alınması da yer alıyor. S-400’lerin Türkiye’ye sevkiyatı ise 12 Temmuz itibariyle başladı.

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Bloomberg’ün Beyaz Saray Muhabiri Jennifer Jacobs, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Johnson’ın şu sözlerini aktardı: “Yaptırımlar olacak. F-35 üretiminden (Türkiye’yi) hemen çıkaracağız. Yani Türkiye için iyi olmayacak. Gerçekten de talihsiz.”

As Turkey receives 1st shipment of Russian S400 surface-to-air missile system, despite Trump admin objections, Sen @RonJohnsonWI tells us on AF1:



“There’ll be sanctions. We’ll yank out F35 production. I mean it’s not going to be good for turkey….This is really unfortunate.” pic.twitter.com/35S8AM6wV6 — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) July 12, 2019





