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Yaramazlara biraz batar!

Trump’ın ‘Türkiye ekonomisini yok etmek’ tehdidi borsada satışları hızlandırdı

Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştireceği operasyonun bölgede jeopolitik endişeleri tetiklemesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’yi ‘ekonomisini yok etmekle’ tehdit etmesinin ardından yüzde 0.7 kayıpla açılan BIST-100’de satışlar hızlandı.

Fotoğraf: Reuters

ABD, Türkiye’nin olası bir operasyonuna katılmayacağını ve desteklemeyeceğini açıklamasının ardından bölgedeki bazı güçlerini çekmeye başlamıştı. Bunun yanısıra Trump, Türkiye’yi ‘kendisine çizilen sınırı aşarsa ekonomisini mahvetmekle’ tehdit etmişti.

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Açılış sonrasında artan satışlarla, düşüşün yüzde 2’yi geçtiği BIST-100 endeksi, saat 11:21’de yüzde 1.75 düşüşle 101,187 puandan hareket ediyor.

Aynı saatte bankacılık endeksi de yüzde 2’nin üzerinde ekside.

Dolar/TL zirvede

Dolar/TL de jeopolitik gelişmeler ve Trump’ın tehdidinin ardından beş haftanın zirvesinde. Piyasalar ilk gelişmelerin ardından operasyon sürecinin nasıl ilerleyeceğine ve ikili ilişkilere etkisine yönelik gelişmeleri ve siyasilerin olası açıklamalarını takip ediyor.

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Öte yandan Suriye’de güvenli bölge sonrası imar faaliyeti beklentisiyle çimento hisseleri ise yükselişini sürdürüyor.

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