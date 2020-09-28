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Yaramazlara biraz batar!

Trump’ın TikTok’u yasaklama kararı geçici olarak durduruldu

ABD’nin Washington bölge yargıcı, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Apple ve Google online satış platformlarından Çinli video paylaşım uygulaması TikTok’un indirilmesini yasaklayan kararını geçici olarak durdurdu.

Fotoğraf: Reuters

Trump ABD’de 100 milyon kullanıcısı olan TikTok uygulamasını ağustos ayı başında yasaklamış ve daha sonra Microsoft’un ilgisinin ardından yasağı kaldırarak taraflara anlaşmaları için 45 gün süre vermişti.

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‘Kapatılacak ya da satılacak’

ABD başkanı, iki hafta önce Çinli ByteDance şirketine ait TikTok’un ABD operasyonlarını satması için verilen süreyi uzatmayacağını açıklamış, “Tiktok ya kapatılacak, ya da satacaklar. Tiktok’a verilen süre uzatılmayacak” demişti.

Yargıç Carl Nichols, açıkladığı ihtiyati tedbirle 12 Kasım’da yürürlüğe girecek olan TikTok’u indirme yasağını askıya aldı.

ABD Ticaret Bakanlığı tedbir kararına hemen uyacağını açıklarken, bakanlığın TikTok yasağını savunduğu açıklama metninde hükümetin temyize gidip gitmeyeceği konusunda bir bilgi yer almadı.

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TikTok’un açıklamasında ise mahkemenin yasağı durdurmaya yönelik aldığı tedbir kararının olumlu karşılandığı ifade edildi.

Trump ABD faaliyetlerini satması için TikTok’a verdiği süreyi uzatmayacak

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