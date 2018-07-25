Trump’ın talebinin ardından: ABD’li rahip Brunson ev hapsine alındı

İzmir’de 35 yıl hapisle yargılanan ABD’li rahip Andrew Brunson adli kontrol kararıyla ev hapsine alındı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan pastör, 9 Aralık 2016’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Reklam

Brunson hakkında ‘FETÖ’ye ve PKK’ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ten 15, ‘devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk’tan da 20 yıl olmak üzere 35 yıl hapis cezası isteniyor.

Davanın 18 Temmuz’da görülen duruşmasında da tahliye kararı çıkmamıştı.

Reklam

Bu gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hitaben bir tweet atıp rahibin rehin tutulduğunu ve bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini söylemişti.