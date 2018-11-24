Trump’ın Suudilerle mali çıkar ilişkisi için soruşturma açılıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi Arabistan ile olan kişisel ilişkileri ABD Kongresi’nde soruşturulacak.

Euronews’ün haberine göre, Trump hakkında soruşturma konusunu gündeme getiren Demokrat Partili Adam Schiff, Trump’ın yabancılarla olan ticari ilişkilerinin politikalara etkisi olup olmadığının Kongre tarafından aydınlatılması gerektiğini belirtti.

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Demokrat vekil, partisinin iddialarla ilgili soruşturma başlatacağını duyurdu. Beyaz Saray ise Schiff’in açıklamalarına dair henüz yorumda bulunmadı.

Trump pek çok defa Suudi Arabistan ile mali ilişkisi olmadığını dile getirirken, New York ve Chicago’daki Trump’a ait otellerin Suudilerle yapılan ortaklıklardan gelir sağladığı Amerikan medyasında yer alıyordu.

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Son olarak Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluğu’nda öldürülmesi sonrası, ABD başkanı Riyad’a yönelik yaptırımlara sıcak bakmadığını açıklamıştı.

ABD’de kasım başında yapılan Kongre ara seçimleri sonucunda Temsilciler Meclisi’nde kontrolü ele geçiren Demokratların, Trump’ın dış politikasını soruşturmaya hazırlandığı da konuşuluyordu.