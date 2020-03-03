Trump’ın Suriye temsilcisi: Türkiye’ye mühimmat yardımına hazırız

Britanya’da yayınlanan Guardian gazetesininin internet sitesinde yayınlanan yazıda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘her şeyin en iyisini bilen ve eleştiriye tahammülü olmayan kontrolden çıkmış otoriter liderlerden biri’ diye nitelenip ‘bu kendini beğenmişliğin’ Türkiye’yi Suriye’de facianın eşiğine getirdiği öne sürüldü.