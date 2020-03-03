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Yaramazlara biraz batar!

Trump’ın Suriye temsilcisi: Türkiye’ye mühimmat yardımına hazırız

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, bugün Hatay’da yetkililerle bir araya geldi.

Fotoğraf: DHA

İkili, dün öğleden sonra uçakla Ankara’ya gelmişti. Daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield’i kabul etmişti.

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Jeffrey ve Craft, bugün Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Sahası’na giderek incelemlerde bulundu.

Jeffrey, Washington’ın İdlib’de sınır ötesi harekat yürüten Türkiye’ye mühimmat yardımı verebileceğini söyledi.

Hatay’da gazetecilere konuşan Jeffrey, “Türkiye NATO müttefikimiz. Ordusu büyük ölçüde Amerikan teçhizatı kullanıyor. Ekipmanın hazır ve kullanılır durumda olmasının sağlayacağız. NATO ortağı olarak bilgi ve istihbarat paylaşımı yapıyoruz. Orada neye ihtiyaçları varsa bunlara sahip olmalarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

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Türkiye, Suriye ordusunun saldırısında 34 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Bahar Kalkanı Harekatı başlatmış, bu kapsamda 27 Şubat’tan bugüne Suriye’de çok sayıda hedef vurulmuştu.

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