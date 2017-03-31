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Yaramazlara biraz batar!

Trump’ın sözcüsüne göre Obama yönetimi Esad’la ilgili pek çok ‘fırsatı’ yitirdi

 

ABD Başkanı Donald Trump’ın Sözcüsü Sean Spicer, Obama yönetiminin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la ilgili pek çok ‘fırsatı’ yitirdiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Beyaz Saray’da konuşan Spicer, Obama yönetiminin söz konusu ‘fırsatları’ kaçırmasını şöyle anlattı: “Esad ile ilgili olarak kabul etmesi gereken siyasi bir gerçek var; Önceki yönetim döneminde Esad ile ilgili pek çok fırsat yitirdik.”

Esad’ın geleceğine Suriye halkının karar vereceğini belirten sözcü, IŞİD’i yenmeye odaklanmaları gerektiğini söyledi: “Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın geleceğinin Suriye halkına bağlı olduğunu yönündeki siyasi gerçeği ABD kabullenmeli. ABD bölgede sadece IŞİD’i yenmeye odaklanmalı. ABD’nin Suriye ve Irak’ta önceliği, terörle mücadele ve özellikle de IŞİD’in yenilgiye uğratılmasıdır.”

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