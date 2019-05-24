Trump’ın son kararı: Ortadoğu’ya 1500 asker

ABD Başkanı Donald Trump, ‘Amerikalı görevlileri korumak amacıyla’ Ortadoğu’ya bin 500 asker daha gönderme kararı aldı.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, Japonya ziyaretine gitmeden önce Beyaz Saray’dan ayrılışı sırasında bir açıklama yapan Donald Trump, “Ortadoğu’daki görevlilerimizi korumak istiyoruz. Çoğunlukla koruma amaçlı, şimdilik küçük çapta, askeri birlik gönderiyoruz” dedi. Trump, ayrıca şunları ekledi: “Ortadoğu’ya hemen gidecek birliklerimizin içinde oldukça yetenekli insanlar var. Bakalım ne olacak, göreceğiz.”

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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, bölgeye gönderilecek askerlerin, daha çok mühendislik ve savunma amaçlı olarak konuşlandırılacağı belirtildi. Kararın, Trump’ın perşembe akşamı üst düzey savunma yetkikileriyle Beyaz Saray’da yaptığı toplantı sonrası alındığı kaydedilerek, ‘İran veya bölgedeki vekillerinin güvenlik tehditlerine karşılık, şimdilik bu küçük artışın yeterli olacağı sonucuna varıldığı’ ifade edildi.

The New York Times’ın haberine göre, Beyaz Saray’daki söz konusu toplantıda bazı yetkililer, Pentagon’un bölgeye 20 bin asker konuşlandırmayı planladığını söyledi. Haberde, buna karşılık bazı ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin, böyle bir konuşlandırma yapılması halinde, bunun, bölgede zaten görev yapan Amerikan askerlerini korumaktan ziyade, ABD düşmanları için bir hedef oluşturacağı konusunda uyarıda bulundukları vurgulandı.

ABD Savunma Bakanlığı da, bin 500 asker gönderilmesi kararının, onaylanmak üzere ABD Kongresi’ne gönderildiğini açıkladı.