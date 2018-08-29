Trump’ın seçim öncesi son kozları: Kongreyi kaybedersek şiddet başlar

ABD Başkanı Donald Trump’a ait olduğu iddia edilen yeni ses kaydına göre, Trump, cumhuriyetçilerin kasımdaki Kongre ara seçimlerini kaybetmesi halinde ülkede şiddetin fitilinin ateşleneceğini söyledi.

Trump, eski avukatı Michael Cohen’in itirafçı olmasıyla başlayan ‘görevden azledilme’ tartışmaları sırasında, başkanlıktan azledilmesi durumunda Amerikan ekonomisinin çökeceğini ve herkesin fakirleşeceğini söylemişti.

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ABD merkezli New York Times gazetesi, Trump’a ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydı yayınladı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, söz konusu kayıtta Trump’ın pazartesi akşamı Beyaz Saray’da yemekte bir araya geldiği evanjelist liderlere yönelik konuşması yer alıyor.

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Buna göre, ABD başkanı, cumhuriyetçilerin kasımdaki ara seçimleri kaybetmesi durumunda ülkede şiddet dalgasının başlayabileceğini işaret etti.

Din adamlarına cemaatlerini oy kullanmaya ikna etmesini isteyen Trump, “Sahip olduğunuz her şeyi kaybetmeye sadece bir seçim uzaktasınız. Kongre’yi kaybedersek her şeyi derhal bitirecekler” dedi.

Öte yandan, söz konusu iddaların sorulduğu Beyaz Saray sözcüsü, konu hakkında herhangi bir yorum yapmadı.

İngiltere’de yayımlanan Guardian gazetesi ise Trump’ın sözlerinin sağcı silah lobisi grubu Amerikan Tüfek Birliği’nin (NRA) dilini yansıttığını öne sürdü.