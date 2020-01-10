Trump’ın ‘savaş yetkileri’ni kısıtlayan tasarı Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’ın İran ile askeri çatışmaya girme yetkisini sınırlandırmayı öngören bir karar tasarısını kabul etti.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin sabah erken saatlerde Irak’ın başkenti Bağdat’taki uluslararası havalimanına yönelik düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları’nın komutanlarından tümgeneral Kasım Süleymani ve Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin komutan yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis öldürülmüştü.

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Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde tasarı 224’e karşı 194 oyla kabul edildi.

Temsilciler Meclisi’ne sunulan tasarının benzerinin, Kongre’nin üst kanadı olan Senato’ya da sunulması bekleniyor.

Trump yönetiminin de, operasyonla ilgili Kongre’yi bu hafta bilgilendirmesi bekleniyor.

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