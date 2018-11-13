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Yaramazlara biraz batar!

Trump’ın salvolarına karşı: Merkel’den Macron’a ‘Avrupa ordusu’ desteği

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında tartışmaya neden olan Avrupa ordusu konusunda Macron’a destek vererek ‘gerçek bir Avrupa ordusu’ oluşturulması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Macron geçen salı  ‘gerçek bir Avrupa ordusu’ kurulmadan Avrupalıların kendilerini ‘Çin, Rusya ve hatta ABD’ye karşı’ savunamayacaklarını söylemişti.

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Trump ise Macron’un önerisini ‘çok rencide edici’ bulduğunu ifade ederek, ‘Avrupa’nın önce kendi üzerine düşen payı NATO’ya ödemesi gerektiğini’ dile getirmiş, “ABD ordusu gelip yetişmeden önce Paris’te Almanca öğrenmeye başlıyorlardı” diyerek düşüncelerini desteklemeye çalışmıştı.

DW Türkçe’nin haberine göre, Strasbourg’daki Avrupa Parlamentosu binasında milletvekillerine seslenen Merkel, “Geçen senenin gelişmelerine bakacak olursak, aslında önemli olan, gerçek bir Avrupa ordusunun kurulması vizyonu için çalışmamızdır” dedi.

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Merkel, Avrupa’da kurulacak bir ordunun, NATO’ya karşı değil, NATO içindeki transatlantik işbirliğine paralel bir oluşum olabileceğini ifade etti.

“Sadece daha güçlü bir Avrupa, Avrupa’yı savunacak” diye konuşan Merkel, “Eğer toplumumuzu korumak istiyorsak Avrupa kaderini kendi eline almalıdır” dedi.

Merkel ayrıca başkanlığı rotasyon ile değişecek bir Avrupa Güvenlik Konseyi kurulması önerisinde bulundu. Merkel, bu yapı ile önemli konularda daha hızlı karar alınabileceğini ifade etti.

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