Trump’ın sağlık reformu oylaması ‘yeterli oyu bulamayacağı’ endişesiyle ertelendi

ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık reformu yasasının oylaması yeterli oyu bulamayacağı endişesiyle ertelendi.
Beyaz Saray yetkilisinden yapılan açıklamada, “Oylamanın gece karanlığında değil, gündüz gözüyle yapılması gerektiğini düşünüyoruz ve tasarının sabahleyin kabul edileceğinden eminiz” ifadeleri kullanıldı.
CNN’e konuşan Cumhuriyetçilerin lideri Kevin McCarthy de tasarının halihazırda kabul edilmesi için yeterli oya sahip olmadıklarını söyledi.
Yeni paket, eski başkan Barack Obama’nın sağlık paketi Obamacare’in kaldırılmasını öngörüyor.
Tasarının Kongre’nin ilk kanadından geçmesi için 216 ‘Evet’ oyu gerekiyor. Temsilciler Meclisi’nde 237 Cumhuriyetçi, 193 Demokrat vekil bulunuyor.
ABD’de yurttaşlar Obamacare’in devam etmesi için gösteriler düzenliyor.