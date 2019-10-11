Trump’ın paylaştığı sözler: Bu harekat uzun vadede Türkler için iyi olmayacak

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien’ın Suriye’nin işgalinin kötü bir fikir olduğunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a söylendiğini belirttiği demeci ABD Başkanı Donald Trump tarafından paylaşıldı.

National Security Adviser Robert O'Brien: “We made this very clear to President Erdogan early on that the invasion of Syria was a bad idea. We did not endorse the military operation. We’re not involved in the military operation." pic.twitter.com/04yJtMsrfo Reklam

— The White House (@WhiteHouse) October 11, 2019

O’Brien’ın Fox Business’a verdiği demeçte şunları söylüyor: “Erdoğan’a önceden Suriye’nin işgalinin kötü bir fikir olduğunu açık bir şekilde belirtmiştik. Bu askeri operasyona onay vermedik. Bu askeri operasyona dahil değiliz. Ben bunun uzun vadede Türkler için iyi olacağını düşünmüyorum. Başkan şunu çok net bir şekilde belirtti, bölgede askerimiz yok. Yani Amerikan askerlerine yönelik bir güvenlik tehlikesi yok. Ama büyük endişeyle izlediğimiz ve takip ettiğimiz bir konu.”