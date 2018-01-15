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Yaramazlara biraz batar!

Trump’ın otelini ‘bok çukuru’na çevirdiler

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ABD’nin başkenti Washington’daki Uluslararası Trump Oteli’ne projeksiyonla ‘bok çukuru’ yazıldı. Trump’ın geçen hafta göç bağlamında Haiti ve African ülkelerinden söz ederken, bazıları için, ‘bok çukuru’ ifadesini kullandığı bildirilmişti. (Reuters)

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