Trump’ın otelini ‘bok çukuru’na çevirdiler

ABD’nin başkenti Washington’daki Uluslararası Trump Oteli’ne projeksiyonla ‘bok çukuru’ yazıldı. Trump’ın geçen hafta göç bağlamında Haiti ve African ülkelerinden söz ederken, bazıları için, ‘bok çukuru’ ifadesini kullandığı bildirilmişti. (Reuters)
Yaramazlara biraz batar!
ABD’nin başkenti Washington’daki Uluslararası Trump Oteli’ne projeksiyonla ‘bok çukuru’ yazıldı. Trump’ın geçen hafta göç bağlamında Haiti ve African ülkelerinden söz ederken, bazıları için, ‘bok çukuru’ ifadesini kullandığı bildirilmişti. (Reuters)
İşsizlik oranı eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.5 puan, eylül dönemine göreyse 0.3 puan azalarak yüzde 10.3 seviyesinde belirlendi.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP İstanbul il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımlarını eleştirirken, “Bir de çıkıp ‘Benim partimi Atatürk kurdu’ diyeceksin” dedi. Cumartesi günkü kongrede göreve gelen Kaftancıoğlu’nun sosyal medya mesajlarında ‘Ermeni soykırımı’ tanımlamasını kullanması, HDP’ye sıcak mesajlar göndermesi ve CHP’lilerin de kullandığı “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını eleştirmesi tartışma yaratmıştı. İl başkanı seçilmesinden […]
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmenin ardından ‘Avrupa Birliği’den (AB) Türkiye’ye B planı mı geliyor’ tartışmaları başladı.
Genelkurmay Başkanlığı, kısa süre önce ‘FETÖ’ üyesi olduğunu söyleyip teslim olduğu belirtilen yüzbaşı Burak Akın hakkında inceleme başlattı. Akın idari inceleme kapsamında açığa alındı.
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 10 aylık bebeğiyle öldürülen hamile Suriyeli Emani el Rahmun’u öldüren Birol Karacal ile Celal Bay’a ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 72’şer yıl hapis cezası verildi.