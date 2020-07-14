Trump’ın ‘online öğrenim alan yabancı öğrencilere vize vermeme’ kararı iptal edildi

ABD’de Donald Trump yönetiminin, sonbaharda tamamen online öğrenim verecek üniversitelerde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere yönelik ‘ya yüz yüze öğrenim veren başka bir üniversiteye geçme ya da ülkeyi terk etme’ şartı iptal edildi.

Fotoğraf: Reuters

Kararı, Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün açtığı dava ile ilgilenen Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs duyurdu.

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Bugün başlayan ilk duruşmanın açılışında konuşan Burroughs, ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza Birimi’nin (ICE) ilgili kararı iptal edeceğini duyurdu.

ICE, 6 Temmuz’da Covid-19 salgını nedeniyle tamamen internet üzerinden öğrenime geçen üniversitelerde okumaya hak kazanan öğrencilere yeni vize verilmeyeceğini belirtmiş, ABD’de bulunan öğrencilerin de ülkeyi terk etmeleri gerektiğini kaydetmişti.

Açıklamada, öğrencilerin yasal statülerinin korunması için kısmen ya da tamamen yüz yüze öğrenim veren diğer üniversitelere geçmeleri gerektiği ifade edilmişti.

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Trump yönetiminin bu kararı büyük yankı uyandırmış, 17 eyalet, başkent Washington DC ve 40’tan fazla yüksek öğrenim kurumu kararın iptali için dava açmıştı.