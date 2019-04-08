Trump’ın Meksika sınırı politikasını uygulamakla görevli iç güvenlik bakanı istifa etti

Görevleri arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika sınırına duvar örme planı da dahil olan ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen istifa etti.

Fotoğraf: Reuters (arşiv)

Yaptığı görevin kendisine ömür boyu gurur kaynağı olacağını vurgulayan Nielsen, istifa mektubunda “Kenara çekilmem için doğru zaman” ifadesini kullandı. “ABD benim göreve başladığım döneme göre daha güvenli” yazan Nielsen net bir istifa nedeni belirtmedi. Nielsen’in, Trump’ın ülkenin Meksika sınırını ziyaret etmesinden birkaç gün sonra istifa etmesi dikkat çekti.

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ABD Başkanı Donald Trump Twitter aracılığıyla hizmetlerinden ötürü teşekkür ettiği Nielsen’in görevini geçici olarak Gümrük ve Sınır Koruma Şefi Kevin McAleenan’ın üstleneceğini duyurdu.

Nielsen, Trump’un Meksika duvarı gibi tartışmalı politikalarına desteğiyle tanınıyordu ve bu nedenle bazı Trump karşıtlarının eleştirilerini alıyordu. 2018’de başkent Washington’daki bir Meksika lokantasında yemek yerken protesto edilen Nielsen, kendisini yuhlayanlara Twitter’da “Mahvolmuş göçmen sistemini düzeltmek için durmadan çalışacağım” yazarak yanıt vermişti.

Kamuoyu önünde Trump yönetimine bağlı görünse de siyaset kulislerinde Nielsen’in Başkan Trump ile zorlu bir ilişkisi olduğu konuşuluyordu.