Trump ‘medya boykotu’na devam: Beyaz Saray muhabirleri yemeğinde yokum

ABD Başkanı Donald Trump, medyaya yönelik ‘boykot’larına bir yenisini ekleyerek 29 Nisan günü yapılacak geleneksel Beyaz Saray Muhabirleri Birliği yemeğine katılmayacağını açıkladı.

ABD başkanı kararını Twitter hesabından, “Bu yıl Beyaz Saray Muhabirleri Birliği yemeğine katılamayacağım. Lütfen herkese iyi dileklerimi iletin ve herkese harika bir akşam dilerim!” sözleriyle duyurdu.

Muhabirler Birliği, Trump yemeğe katılmasa da etkinliğin 29 Nisan tarihinde yapılacağını açıkladı.

Reuters’ın Beyaz Saray muhabirlerinden Jeff Mason, “Sağlıklı bir toplumda bağımsız medyanın oynadığı önemli rol kutlanmaya devam edecek” dedi.

Reagan katılamamıştı

Etkinliğe katılamayan son başkan 1981 yılında, ‘vurulduğu’ için gelemeyen Ronald Reagan olmuştu.

2011 yılındaki yemeğinde, dönemin başkanı Barack Obama, Donald Trump hakkında bir espri yapmıştı. Obama, Trump’ın kalabalığın önünde taş kesmiş bir suratla oturup kendisinin vatandaşlığını sorgulayarak “A’ya inmemiz yalan mıydı?” diye düşündüğüne dair bir fıkra anlatmıştı.

Yemek, politikacıları, gazetecileri, film yıldızlarını bir araya getiren ve politikacılarla gazetecilerin yakın ilişkiler geliştirmesini sağlayan yüksek profilli bir etkinlik.

New York Times ve CNN’den ‘hazzetmediği’ biliniyor

Trump, başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri medyayı yalan haber yapmakla suçlarken, son olarak CNN, New York Times ve Buzzfeed’in de aralarında bulunduğu bazı medya kuruluşlarının Beyaz Saray’daki basın toplantısına katılmasına izin verilmemişti.

“Medya, artık problemin büyük bir parçası haline geldi ve aynı zamanda yozlaşmış sistemin de bir parçası” diyen ABD başkanının özellikle sık sık ‘yalan haberle yapmak’la suçladığı New York Times ve CNN’den ‘hazzetmediği’ biliniyor.

Yönetimin hışmına uğrayan gazetecilerin ortak kanaati ise ‘hoşa gitmeyen haberler yazdıkları için böyle bir muameleye maruz kaldıkları’ yönünde.