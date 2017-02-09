Trump’ın ‘korku popülizmi’: ‘Güvenlik’ gerekçesiyle üç yeni kararname imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, ‘güvenliği’ gerekçe göstererek üç yeni kararnameye daha imza attı.

ABD’nin 45’ince başkanı Senato’dan ‘kıl payı’ onay alan Adalet Bakanı adayı Jeff Sessions’ın yemin töreninde söz aldı.

ABD’deki suç ve ölümcül terör tehdidinin arttığını savunan Trump, Sessions’ın ‘kararlı’ bir adalet bakanı olacağını söyledi. Ardından da ‘güvenliği’ gerekçe göstererek imzaladığı üç yeni kararnameden bahsetti: “Bugün Amerika’da güvenliği sağlamak için tasarlanan üç başkanlık kararnamesi imzalıyorum. Birincisi, ulusumuza yayılmış olan ve gençlerimizin ve diğer insanların, başka pek çok kişinin kanına giren suç kartellerinin geride kalması için adalet ve iç güvenlik bakanlığını yetkilendiriyorum.

İkincisi, Amerika’daki şiddet suçunu azaltmak için bir özel görev birimi oluşturmak üzere adalet bakanlığına yetki veriyorum.

Üçüncüsü, adalet bakanlığına, suçu durdurma planını ve kolluk kuvvetlerine karşı uygulanan şiddet suçlarını durdurma ve engelleme yetkisi veriyorum.”

“Yeni bir adalet dönemi başlıyor” diyen Trump, “Kolluk güçlerine karşı işlenen suçlar bugün itibariyle sona erecek. Bugünkün tören, masum insanları terörize eden çete üyeleri ve uyuşturucu satıcılarına açık bir mesaj olarak görülmelidir. Onların günü sona erdi” diyerek sözlerini tamamladı.

Trump’ın konuşmasının ardından Jeff Sessions, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in sözlerini tekrarlayarak yemin etti ve ABD’nin Adalet Bakanı görevine resmen başladı.