Diken

Yaramazlara biraz batar!

Trump’ın ‘korku popülizmi’: ‘Güvenlik’ gerekçesiyle üç yeni kararname imzaladı

 

ABD Başkanı Donald Trump, ‘güvenliği’ gerekçe göstererek üç yeni kararnameye daha imza attı.

Fotoğraf: DHA

ABD’nin 45’ince başkanı Senato’dan ‘kıl payı’ onay alan Adalet Bakanı adayı Jeff Sessions’ın yemin töreninde söz aldı.

ABD’deki suç ve ölümcül terör tehdidinin arttığını savunan Trump, Sessions’ın ‘kararlı’ bir adalet bakanı olacağını söyledi. Ardından da ‘güvenliği’ gerekçe göstererek imzaladığı üç yeni kararnameden bahsetti: “Bugün Amerika’da güvenliği sağlamak için tasarlanan üç başkanlık kararnamesi imzalıyorum. Birincisi, ulusumuza yayılmış olan ve gençlerimizin ve diğer insanların, başka pek çok kişinin kanına giren suç kartellerinin geride kalması için adalet ve iç güvenlik bakanlığını yetkilendiriyorum.

İkincisi, Amerika’daki şiddet suçunu azaltmak için bir özel görev birimi oluşturmak üzere adalet bakanlığına yetki veriyorum.

Üçüncüsü, adalet bakanlığına, suçu durdurma planını ve kolluk kuvvetlerine karşı uygulanan şiddet suçlarını durdurma ve engelleme yetkisi veriyorum.”

“Yeni bir adalet dönemi başlıyor” diyen Trump, “Kolluk güçlerine karşı işlenen suçlar bugün itibariyle sona erecek. Bugünkün tören, masum insanları terörize eden çete üyeleri ve uyuşturucu satıcılarına açık bir mesaj olarak görülmelidir. Onların günü sona erdi” diyerek sözlerini tamamladı.

Trump’ın konuşmasının ardından Jeff Sessions, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in sözlerini tekrarlayarak yemin etti ve ABD’nin Adalet Bakanı görevine resmen başladı.

Görevdeki ilk yurt dışı seyahati: CIA Direktörü Pompeo yarın Türkiye’de

Erdoğan’ın muhtarları varsa Trump’ın da şerifleri var: Beyaz Saray’a davet

Esad, Trump’tan ‘ümitli’: IŞİD’le mücadeleye öncelik vermesi umut vaat edici

Trump’tan ‘Putin bir katil’ diyen muhabire: Bizim ülkemiz çok mu masum?

Trump’a bir yargı freni daha: ‘Vize kısıtlaması’ ülke genelinde geçici olarak durduruldu

Akademiye de ‘el attı’: Trump protesto edildiği Berkeley Üniversitesi’ni fonunu kesmekle tehdit etti

Trump, Avustralya başbakanının yüzüne telefon kapattı: Gerekçe ‘yasadışı’ mülteciler

Bu da Trump’ın ‘milli irade’si: Her iki ABD’liden biri, ‘vize kısıtlaması’nı destekliyor

Trump, ‘vize kısıtlamasına’ karşı çıkan adalet bakanı vekilini ‘kovdu’

ABD dışişlerinde tarihi istifalar: Trump döneminde çalışmak istemiyoruz

Avrupa’nın yeni yönetime tavrı ‘net’: Trump AB için tehdit

‘Vize kısıtlaması’ndan Oscar’a gidemeyen İranlı yönetmen Farhadi’den boykot kararı

Beş yaşında çocuğa kelepçeyi Trump’ın sözcüsü böyle savundu: Yaşa bakmak aldatıcı

NBA efsanesi Steve Kerr’den Trump’ın ‘yasağına’: Korkunç bir fikir

İran’dan karşı atak: Trump’ın kararnamesi sonrası ülkeye ABD’li sokulmayacak

Trump, ‘vize kısıtlamasına’ karşı çıkan adalet bakanı vekilini ‘kovdu’

Trump’ın ‘vize kısıtlaması’na yargı freni: Kararname geçici olarak askıya alındı

Trump’ın ‘vize kısıtlamasına’ tepki gösteren Starbucks, 10 bin mülteciye iş verecek

Trump’ın hayaliydi, gerçek oluyor: Yedi ülke vatandaşlarının ABD’ye girişi yasaklanacak

Başkanın adamları: Trump’ın stratejisti medyadan ‘çenesini kapamasını’ istedi

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...