Trump’ın kitabını kaleme alan yazar: Sonu yakın

ABD Başkanı Donald Trump’ın yerden yere vurulduğu kitabın yazarı, Trump’ın Beyaz Saray günlerinin sonunun geldiğini söyledi.

‘Ateş ve Öfke: Trump’ın Beyaz Saray’ından’ başlıklı kitabın yazarı Michael Wolff, BBC’ye konuştu: “Kitabımda vardığım sonuç, Trump’ın bu işi yürütmeye ehil olmadığı. Ve bu görüşüm giderek yaygınlık kazanıyor.”

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Yazar şöyle devam etti: “Kitabım ‘Kral çıplak’ etkisi yarattı. Anlattıklarım Trump’ın bu işi yapamayacağını açıkça ortaya koyuyor. Birdenbire insanlar, ‘Aman tanrım, doğru, kral çıplak’ demeye başladı. İşte bu algı ve anlayış eninde sonunda Trump’ın başkanlığını bitirecek.”

Trump, dün çıkan kitabı ‘yalanlarla dolu’ diye nitelemişti.

Bir BBC editörüne göre kitapta anlatılanların yarısı bile doğruysa ortaya ‘paranoyak bir başkan ve kaotik bir Beyaz Saray portresi’ çıkıyor.