Trump’ın kendisinin de kullandığını söyleyip ‘corona’ için önerdiği ilacı yıllardır alan kadına virüs bulaştı

ABD Başkanı Donald Trump’ın defalarca Covid-19 için kullanılmasını önerdiği, son olarak kendisinin de önleyici amaçla kullandığını açıkladığı ilaç hidroksiklorokini 19 yıldır lupus için kullanan kadına corona virüsü bulaştı.

Fotoğraf: Reuters

Soyadını vermemeyi tercih eden Kim isimli kadın nisan ayında ateş, halsizlik ve öksürük şikayetleriyle doktora gittiğinde antibiyotik yazılarak eve gönderildi. Sonrasında durumu kötüleşmeye devam edince acil servise başvurdu ve burada Covid-19 teşhisi kondu.

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Sadece gerekli durumlarda dışarı çıktığını belirten kadın tedbirlere uyduğunu dile getirdi.

Trump’ın hidroksiklorokin kullanımın koruma sağlayacağı yönündeki açıklamalarına kızdığını belirten Kim “Bu ilacı alınca güvende olmuyorsunuz. Hiçbir şeyi engellediği yok, yine de corona virüsü kapabiliyorsunuz” dedi.

ABD’deki Columbia Üniversitesi’nin araştırması sıtma ilacı olarak bilinen ve lupus tedavisinde de kullanılan hidroksiklorokinin Covid-19 tedavisinde işe yaramadığını ortaya koymuştu.

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Bu ilaç üzerine şimdiye kadar yapılan en geniş çaplı araştırma olma özelliği taşıyan çalışmada, hidroksiklorokin alan hastaların almayanlara kıyasla daha iyi seyrettiğine dair bir kanıt bulunamamıştı.

Sağlık Bakanlığı’nın 14 Nisan tarihli Covid-19 rehberinde söz konusu ilacın hastalığın tedavisinde kullanılması tavsiye ediliyor.

İlacın Covid-19 tedavisinde etkinliği üzerine araştırmalar sürüyor.