Trump’ın istifasını istediği savcı Bharara: İstifa etmedim, dakikalar önce kovuldum

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf davasının savcısı Preet Bharara, görevine son verildiğini duyurdu.

Trump, Bharara dahil 46 savcının istifasını istemişti.

Twitter hesabından istifa etmediğini ancak dakikalar önce görevine son verildiğini duyuran savcı, New York güney gölge başsavcılığı görevini hayatı boyunca bir onur olarak taşıyacağını söyledi.

I did not resign. Moments ago I was fired. Being the US Attorney in SDNY will forever be the greatest honor of my professional life.

— Preet Bharara (@PreetBharara) March 11, 2017