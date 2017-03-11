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Trump’ın istifasını istediği savcı Bharara: İstifa etmedim, dakikalar önce kovuldum

 

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf davasının savcısı Preet Bharara, görevine son verildiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Trump, Bharara dahil 46 savcının istifasını istemişti.

Twitter hesabından istifa etmediğini ancak dakikalar önce görevine son verildiğini duyuran savcı, New York güney gölge başsavcılığı görevini hayatı boyunca bir onur olarak taşıyacağını söyledi.

Başkan seçildikten sonra Trump’la geçen yılın kasım ayında görüşen Bharara, kendisinden görevine devam etmesinin talep edildiğini belirtmişti. Trump yönetiminin istifalarını istediği 46 savcı arasında Bharara’nın da olması “Trump, Obama’nın izlerini siliyor” yorumuna neden olmuştu.

ABD’yi dolandırma, İran yaptırımlarını ihlal, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklama suçlamalarından 75 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Sarraf davasının da savcılığını yürüten Bharara, bunun dışında birçok yolsuzluk davasına da bakıyordu.

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