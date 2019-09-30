Trump’ın ‘iç savaş’ paylaşımına tepki

ABD Başkanı Donald Trump’ın, hakkında başlatılan ‘azil’ soruşturmasına, bir rahibin Fox televizyonunda söylediği ‘İç savaş benzeri kırılmaya yol açar’ sözlerini Twitter’dan paylaşarak tepki göstermesi, partisi içinden tepkilere yol açtı. Bir Cumhuriyetçi Kongre üyesi, paylaşımı ‘Çirkin ötesi’ olarak niteledi.

Fotoğraf: Reuters

ABD Başkanı Donald Trump’ın, siyasi rakibi, Demokratların başkan adaylarından Joe Biden’ın oğlunun Ukrayna’daki faaliyetlerini araştırmasını, Ukrayna devlet başkanı Volodimir Zelenskiy’den istediği iddiası, ABD Temsilciler Meclisi’nin, başkanın ‘azledilmesi’ istemiyle soruşturmaya başlamasına yol açmıştı.

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Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, hafta sonu ‘beka’ uyarısı yapan Trump, bu kez ‘Kendisinin görevden alınmasının ülkede iç savaş benzeri bir kırılmaya yol açacağı’nı öne süren bir yorumu Twitter’dan paylaştı.

Trump’ın Twitter’daki paylaşımında, Dallas’taki bir kilisenin rahibi Robert Jeffress’in, Trump’a destek veren Fox News kanalında yer alan “Demokratlar başkanı görevden almayı başarırsa bu ulusumuzda ülkemizin hiçbir zaman atlatamayacağı iç savaş benzeri bir kırılmaya yol açar” sözleri yer aldı.

….If the Democrats are successful in removing the President from office (which they will never be), it will cause a Civil War like fracture in this Nation from which our Country will never heal.” Pastor Robert Jeffress, @FoxNews Reklam September 30, 2019

Trump Cumartesi günü de Twitter hesabından paylaştığı 38 saniyelik videolu mesajda seçmenlerine “Sizin için savaştığım için beni durdurmak istiyorlar. Ülkemiz hiç olmadığı kadar tehlikede” demişti.

Trump’ın ABD’li rahibin iç savaş uyarılı yorumunu paylaşması büyük tepkiye yol açtı. Eski Hava Kuvvetleri pilotu ve Trump’ın 2016 seçiminde kazandığı Illinois eyaletindeki bir bölgeyi temsil eden Cumhuriyetçi Kongre üyesi Adam Kinzinger, Twitter’dan paylaştığı mesajda şöyle dedi: “İç savaşın tahrip ettiği ülkeleri ziyaret ettim. Böyle bir alıntının bir Başkan tarafından tekrar paylaşılmasını hiç tahayyül etmemiştim. Çirkin ötesi.”

Kongre’nin ise Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy dışındaki başka liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinin peşinde olduğu bildiriliyor. Bu liderlerin arasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu belirtildi.

Haberde, geçen hafta ifadelerin verildiği İstihbarat Komisyonu’ndaki oturumda, Trump’ın Kuzey Kore ve Türkiye gibi ülkelerle yaptığı telefon görüşmelerinin de gündeme geldiği belirtildi. Söz konusu oturumda, Trump’ın Kuzey kore ve Türkiye liderleriyle yaptığı görüşmelere ilişkin örtbas çabası içinde olup olmama ihtimali de sorguladı.

ABD Kongresi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff ise Kongre’nin Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer dünya liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerine erişmeye kararlı olduğunu belirterek, Trump’ın ulusal güvenliği tehlikeye atabileceği endişesini dile getirmişti.

Trump ise Schiff’in ‘vatan hainliğinden tutuklanması gerektiğini’ savundu.

Rusya: Putin-Trump görüşmeleri bizden izinsiz yayınlanamaz

Öte yandan Rusya Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Trump ve Putin’in telefon görüşmelerinin dökümünün ancak Rusya’nın da onay vermesi halinde yayınlanabileceği savunuldu.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Washington’un Moskova’ya buna ilişkin bir sinyal göndermesi halinde, Rusya’nın konuyu ABD ile istişare etmeye hazır olacağını söyledi ancak görüşmelerin dökümünün yayınlanmasının diplomaside olağan bir uygulama olmadığını da belirtti.

Trump hakkında azil soruşturmasını başlatan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu bu hafta oturumlarla ifadeleri almaya başlacak. Soruşturma kapsamında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da ifadeye çağırılmıştı.