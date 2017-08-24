Trump’ın iadesini istediği tutuklu Protestan papaza bir tutuklama daha

‘FETÖ’ üyeliği iddiasıyla halen tutuklu bulunan Protestan cemaatine bağlı İzmir Diriliş Kilisesi Pastörü Andrew Brunson hakkında bir kez daha tutuklama kararı verildi.

Brunson, önce ‘misyonerlik‘ faaliyeti yürüttüğü gerekçesiyle sınırdışı edilmek istenmiş, ardından gizli tanık ifadesiyle ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 9 Aralık 2016’da tutuklanmıştı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan, ‘FETÖ’den tutuklu papazın tahliye ve iadesini istemişti.

Hürriyet’ten Toygun Atilla’nın haberine göre İzmir başsavcılığı, İzmir emniyetinin hazırladığı rapor, tanık ve gizli tanık ifadeleri ve ‘yeni deliller’ ışığında soruşturmayı genişletti.

Güvenlik önlemleri altında savcılığa getirilen Brunson, sorgusunun ardından İzmir 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Darbe suçlaması

Protestan papaz, ‘devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs ve anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs’ suçlamalarıyla bir kez daha tutuklandı.

‘Hiçbir İslami hareketi asla desteklemem’

Suçlamaları kabul etmeyen Brunson ise ifadesinde şunları söyledi: “Ben İsa mesihi savunan biriyim. Kilise kuran ve bunu devletin bilgisinde yapan bir din adamıyım. Hiçbir İslami hareketi asla desteklemem. Hayatımda da tanıdığım hiçbir FETÖ’cü yoktur.”