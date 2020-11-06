Trump’ın ‘hileli seçim’ iddiasına cumhuriyetçi siyasetçilerden tepki

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimin hileli olduğuna ve oyların sayımının durdurulması gerektiğine dair açıklamaları, aralarında 2012 yılında Obama’ya karşı yarışan Mitt Romney’in de bulunduğu bazı cumhuriyetçi siyasetçilerden tepki aldı.

Fotoğraf: Reuters

Utah Senatörü Cumhuriyetçi Partili Mitt Romney, Trump’ı ‘seçmen sahtekarlığına ilişkin temelsiz suçlamalarda bulunmakla’ eleştirdi.

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Cumhuriyetçi senatör, başkanın, yakın eyaletlerde yeniden sayım ve belirli usulsüzlük iddialarının soruşturulmasını talep etmesinin ‘hakları dahilinde’ olduğunu söylerken, seçimin hileli olduğuyla ilgili temelsiz iddiaları öne sürmenin yanlış olduğunu, ‘ülkedeki ve dünyadaki özgürlük davasına zarar verdiğini’ belirtti.

NBC’ye konuşan Pennsylvania Cumhuriyetçi Senatörü Pat Toomey ise, “Başkanın dün gece yaptığı konuşmayı izlemek çok zordu. Başkanın büyük çaplı sahtekarlık ve seçim hırsızlığı iddiaları kanıtlanmadı. Seçimde bir yanlışlık görmüyorum. Bakın, her seçimde usulsüzlükler vardır. Genellikle çok küçük olma eğilimindedirler ve sadece bir avuç oy pusulası içerirler.” dedi.

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Adam Kinzinger de Trump’ın açıklamalarını kınayan cumhuriyetçiler arasında. Kinzinger, Twitter paylaşımında şunları söyledi: ”Her oyların sayılmasını istiyoruz, evet her yasal oyların (tabii ki). Ancak, sahtekarlıkla ilgili yasal endişeleriniz varsa KANIT gösterin ve mahkemeye götürün. Çürütülmüş yanlış bilgilerin yayılmasını DURDURUN … Bu iş gittikçe çılgınlaşıyor.”

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Cumhuriyetçi Maryland valisi Larry Hogan da, kesin bir şekilde şunları söyledi: ”Bu akşam başkanın, demokratik sürecimizi baltalayan yorumları için hiçbir savunma yapılamaz. Amerika oyları sayıyor ve sonuçlara her zaman olduğu gibi saygı duymalıyız.”