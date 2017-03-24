Trump’ın ‘gücü yetmedi’: Sağlık reformu tasarısı geri çekildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın sağlık reformu tasarısı geri çekildi.

Dünkü oylama, kabul için yeterli oy bulunamayacağı endişesiyle ertelenmiş ve bugün TSİ 23.45’te oylamanın tekrar yapılmasına karar verilmişti.

Ancak bugün yapılacak oylama iptal edildi, tasarı ise geri çekildi.

Trump’ın Cumhuriyetçilerden, sağlık reformu tasarısını geri çekmelerini istediği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Trump, sağlık reformu tasarısıyla ilgili birlikte çalışmak isteyen Demokratlara çağrı yaparken, bazı Cumhuriyetçi vekiller tasarının işinin bittiğini, tasarı üzerinde çalışacaklarını söyledi.

Yeni paket, eski başkan Barack Obama’nın sağlık paketi Obamacare’in kaldırılmasını öngörüyordu.

Tasarının Kongre’nin ilk kanadından geçmesi için 216 ‘Evet’ oyu gerekiyor. Temsilciler Meclisi’nde 237 Cumhuriyetçi, 193 Demokrat vekil bulunuyor.

ABD’de yurttaşlar Obamacare’in devam etmesi için gösteriler düzenlemişti.