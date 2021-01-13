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Yaramazlara biraz batar!

Trump’ın görevden azli için Temsilciler Meclisi’nden yeterli oy çıktı: Sıra Senato’da

ABD’de Temsilciler Meclisi’nde Başkan Donald Trump’ın geçen haftaki ‘kongre baskını’nı kışkırtmakla suçlayarak görevden azlini isteyen madde için yapılan oylamada 232’ye 197 ile yeterli oy çıktı. Bu, Trump’ın ABD tarihinde görevden azledilen ikinci başkan olduğu anlamına geliyor.

Fotoğraf: Reuters

Karar şimdi, Trump’ın cezalandırılıp görevden alınıp alınmamasına karar verecek olan Senato’ya götürülecek.

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ABD yasalarına göre belli ihlallerden dolayı bir başkanın görevden alınmasına ilişkin süreçte Temsilciler Meclisi, başkana suçlamaları yönelten (impeachment) savcılık makamı, Senato ise başkanın suçlu olup olmadığına karar verilen jüri görevi görüyor.

Duruşma muhtemelen Joe Biden göreve geldikten sonra sonuçlanacak, ancak mahkumiyet Trump’ın tekrar başkanlığa aday olmasını engelleyecek.

Guardian’ın aktardığına göre, yapılan oylamada 10 cumhuriyetçi siyasetçi Trump’ın görevden azledilmesi yönünde oy kullandı.

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Neler olmuştu?

6 Ocak günü, Trump destekçileri, ABD kongre binasını basmış, Joe Biden’ın seçim zaferini doğrulayacak oylamanın gerçekleşmesini engellemişti.

Çıkan olaylarda altı kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı.

Trump, ‘kongre baskını’nından iki saat gibi kısa bir süre önce, düzenlediği mitingdeki konuşmasının sonunda destekçilerine, “Ölümüne savaşacağız. Ölümüne savaşmazsanız artık bir ülkeniz olmayacak” demişti.

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